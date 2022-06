Tresor aus Hotel gestohlen

Nachdem ein Unbekannter in der Nacht auf Montag in einem Hotel in der Sonnenbergstraße randaliert und sowohl einen Tresor als auch ein EC-Kartenlesegerät gestohlen hat, ermittelt die Polizei Friedrichshafen. Der Täter warf im Casino des Hotels zudem mehrere Spielautomaten um und ergriff die Flucht. Der angerichtete Schaden kann laut Polizei aktuell noch nicht beziffert werden. Personen, die in der Zeit zwischen 23 und 6.15 Uhr im Bereich des Hotels Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise gegeben können, werden gebeten, sich unter Telefon . 07541 / 70 10 zu melden.