Treppchenplätze in Tübingen trotz Hitzeschlacht

Beim Neckar-Alb-Tanzfestival am 16. Juli 2022 in Tübingen gewannen Susanne und Michael Wölki vom ATC „Graf Zeppelin“ Friedrichshafen souverän das Standardturner in der Sen III B-Klasse. Als Siegerpaar durften sie gleich im Anschluss noch in der höheren Leistungsklasse A-Standard mittanzen. Zwar konnten sie ihre eigene Leistung nur schwer einschätzen und vermuteten sich nach der Vorrunde bereits auf dem Heimweg, doch weit gefehlt! Das Finale der A-Klasse fand mit dem B-Paar Wölki statt. Hier behaupteten sich die ATCler dann erneut großartig und standen bei der Siegerehrung wieder auf dem Podest. Mit Platz Drei in der höheren Leistungsklasse erzielten Wölkis nicht nur einen Achtungserfolg, sondern erkämpften sich an diesem Tag zusätzlich zu ihrem Sieg in der B-Klasse eine zweite Platzierung für den angestrebten Aufstieg in die A-Kasse.

Beim späteren Turnier der Sonderklasse Standard standen Katrin und Jürgen Kosch, ebenfalls ATC „Graf Zeppelin“ Friedrichshafen, auf dem Parkett. Nach der Vorrunde tanzten die verbliebenen sechs Paare um die Plätze. Das ATC-Paar erreichte Rang Drei und war mit dem Ergebnis durchaus zufrieden.