Trek-Vaude verzichtet auf den Weltcup in Brasilien

Der traditionelle Sunshine-Cup im italienischen Nals ist seinem Namen in diesem Jahr nicht gerecht geworden. Bei strömendem Regen, eisiger Kälte und rutschigem Untergrund war das Mountainbikerennen technisch und körperlich eine Herausforderung für die mehr als 100 Starter. Mario Bair und Björn Riley vom Friedrichshafener Team Trek-Vaude zeigten auch bei diesen Bedingungen ein starkes Rennen. Der Weltcupauftakt findet dennoch ohne Trek-Vaude statt.

Mario Bair wurde in Nals Dritter in der U23 und Achter in der Gesamtwertung. Damit hatte der junge Österreicher nicht gerechnet. „Heute morgen fühlte ich mich aufgrund einer Erkältung noch nicht fit“, berichtete Bair. Dennoch setzte sich der Trek-Vaude-Fahrer in der Führungsgruppe fest. „Dann warf mich der erste Defekt in dieser Saison weit zurück“, sagte Bair. „Ich hatte etwas Schwierigkeiten, wieder den Rhythmus zu finden.“ Gegen Ende des Rennens machte er aber noch einige Plätze gut. Auch Björn Riley fuhr als Zehnter in der Elite-Wertung wieder ein starkes Rennen.

Den ersten Weltcup der Saison am kommenden Wochenende in Brasilien lässt Trek-Vaude aufgrund der hohen Reisebelastungen aus. „Wir haben in den vergangenen drei Monaten mit den Athleten viel gearbeitet, mit zwei Siegen und zehn Podiumsplätzen können wir auf einen sehr gelungenen Saisonstart zurückblicken“, sagt Teamchef Bernd Reutemann. „Jetzt gilt es, den Fahrern etwas Ruhe zu gönnen.“