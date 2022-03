Trek-Vaude-Talent Mario Bair bestätigt seine starke Form

Beim Start der Cross-Country-Saison in Österreich hat Mario Bair vom Friedrichshafener Mountainbiketeam Trek-Vaude das nächste starke Resultat eingefahren. Der junge Österreicher gewann bei der mit Weltklasseathleten besetzten Kamptal-Trophy die U23-Wertung und wurde Zweiter in der Elite-Wertung. Lob dafür gab es unter anderem vom früheren U23-Weltmeister Ondrej Cink, der das Rennen in Langenlois gewann.

Den mit zwei langen Anstiegen äußerst kräftezehrenden Rundkurs mussten die Fahrer sechsmal umrunden und auf der 31,1 Kilometer langen Strecke mehr als 1200 Höhenmeter erklimmen. Mario Bair und sein Trek-Vaude-Teamkollege Björn Riley erwischten laut Mitteilung einen guten Start und konnten das hohe Anfangstempo mitgehen. In der zweiten Runde setzte sich der Weltranglisten-Dritte Ondrej Cink etwas vom Feld ab und forcierte das Tempo. Bair nahm die Verfolgung auf, Riley hielt sich zunächst in der Verfolgergruppe und schaffte es in der Schlussrunde, einen Olympiateilnehmer sowie den österreichischen Meister zu überholen. Riley wurde Zweiter in der U23 und Fünfter in der Eliteklasse. Bair zeigte als Sieger der U23 und Zweiter der Eliteklasse erneut, dass er zu den besten Nachwuchsfahrern gehört.

„Ich war schon etwas nervös, aber durch die guten Ergebnisse der letzten Woche voll motiviert“, sagte Bair. „Ich habe mich auf mein Rennen konzentriert und bin superhappy mit dem zweiten Platz.“ Besonders gefreut habe er sich, dass ihm Cink im Ziel gratulierte. „Er meinte, er musste bis zum Ende Vollgas geben.“

Beim Cape Epic in Südafrika absolvierte Sascha Weber mit seinem südafrikanischen Partner Jaco Venter die acht harten Etappen und erreichte nach 17 500 Höhenmetern und mehr als 700 Kilometern Platz zehn. „Wir haben das Beste gegeben und wirklich bis zur Erschöpfung gekämpft“, sagte Weber. Trek-Vaude-Teamchef Bernd Reutemann lobt den Saisonstart seiner Athleten. „Es macht Spaß zu sehen, wie die jungen Talente unsere Unterstützung annehmen und davon profitieren.“