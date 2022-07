Trek-Vaude freut sich über erfolgreichstes Wochenende der bisherigen Saison

Ein umtriebiges Wochenende liegt hinter dem Mountainbike-Team von Trek-Vaude. Die Athleten des Teams aus Friedrichshafen und dem Ötztal kämpften auf drei Kontinenten um die nationalen Titel in ihren Heimatländern. Dabei schnitten sie insgesamt hervorragend ab: Mit drei Siegen und zwei Vizetiteln absolvierten sie das „sportlich erfolgreichste Wochenende in der bisherigen Saison“, heißt es in der Trek-Vaude-Mitteilung.

Für das Team zeige es auch, welches Potenzial in den Radsportlern steckt. „Ich freue mich riesig für die Athleten und bin mächtig stolz auf unsere jungen Talente – ein solches Wochenende ist einfach genial. Egal ob Mechaniker, Physio oder Headcoach: Alle sind happy und zusätzlich motiviert für die restliche Saison“, wird der glückliche Trek-Vaude-Teamchef Bernd Reutemann in der Mitteilung zitiert.

Über einen Überraschungssieg freute sich Björn Riley. Er gewann das U23-Rennen der US-Nationals im olympischen Cross-Country und wurde zudem Vizemeister im Shorttrack. „Als ich im Februar zum Team kam, hätte ich nicht gedacht, dass ich diesen Erfolg erreichen kann. Ich habe in den letzten Monaten viel gelernt und konnte mich speziell im Ausdauerbereich durch das neue Trainingskonzept verbessern“, meint Riley, der ein großes Dankeschön an seine Trainer aussprach. „Es fühlt sich toll an das Champion-Jersey zu tragen.“

Alex Miller verteidigt sein Meistertrikot

Sein Meistertrikot verteidigte der Namibier Alex Miller, der in der Eliteklasse antrat. „Ich bin super happy, dass ich das Trikot verteidigen konnte. Es war ein hartes Stück Arbeit“, so der Trek-Vaude-Fahrer. Nach dem Rennen in Namibia ging es für Miller zu den Commonwealth-Games im englischen Birmingham (27. Juli bis 8. August).

In Österreich waren Mario Bair und Tamara Wiedmann unterwegs. Beide errangen in ihrem U23-Rennen die Vizemeisterschaft, wobei die Bewertung beider danach unterschiedlich ausfiel. Bair haderte: „Das Rennen ist für mich leider nicht nach Wunsch verlaufen. Ich fühlte mich von Beginn an nicht wohl und konnte mich nicht erholen.“ Es war „nicht sehr schön, das Rennen fertig zu fahren“, so Bair, der jedoch auch positiv festhielt: „Hab mich aber trotzdem durchgekämpft und es reichte am Ende für Silber.“

Wiedmann zeigte sich dagegen erfreut. Zwar machte sie zu Beginn einen technischen Fehler und kam auf Platz drei aus der ersten Runde, doch dann „konnte ich aber mein Tempo fahren, fuhr auf den zweiten Platz und habe mir diesen dann gesichert“, so Wiedmann. „Für mich ist das ein großer Erfolg – im letzten Jahr hatte ich das Podest noch verpasst.“

Einen Sieg beim Fullgaz Race 2022 in Obergessertshausen landete Luisa Daubermann. Sie gewann den Marathon auf der Mitteldistanz und ließ viele der männlichen Starter hinter sich.

Es folgen Weltcup und Weltmeisterschaft

Nach den nationalen Meisterschaften befindet sich das Trek-Vaude-Team bereits auf dem Weg zum nächsten Weltcup in Snowshoe in den USA. „Auch für das Thema Jetlag und dessen Auswirkungen hat Headcoach Sven Meyer die Athleten im Vorfeld gebrieft und sehr hilfreiche Informationen zusammengestellt“, heißt es in der Trek-Vaude Mitteilung. „Bereits noch in der Heimat begann der Prozess der Zeitangleichung und so wurden die Schlafenszeiten bereits um ein, zwei Stunden angepasst. Entsprechend wurden auch die Reisedaten gewählt.“

Denn direkt nach dem Weltcup geht es zurück, um ausreichend Zeit für die Vorbereitung auf die Mountainbike-Weltmeisterschaft in Les Gets in Frankreich (Montag, 22. August, bis Sonntag, 28. August) zu haben. „Regeneration zwischen den Rennen und ausreichend Zeit für das Training – das ist ein Teil unseres Development-Konzeptes.