Trek-Vaude-Fahrer sind mit ihrem Saisonstart zufrieden

Mit dem Saisonstart kann das neu formierte Mountainbiketeam Trek-Vaude aus Friedrichshafen absolut zufrieden sein. Luisa Daubermann wurde Vierte im Elitefeld in Marseille und gewann die U23-Wertung. Auch schon beim ersten Rennen in Italien standen Fahrerinnen und Fahrer von Trek-Vaude auf dem Podium.

Der österreichische U23-Staatsmeister Mario Bair kam beim stark besetzten Rennen in Marseille auf einem technisch sehr anspruchsvollen Kurs auf Rang sechs. „Für mich war es ein gelungener Abschluss von drei Wochen Trainingslager und den Rennen in Italien und Frankreich“, sagte Bair. „Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden – nach der ersten Runde lag ich noch auf Platz 23.“ Seine Teamkollegin Luisa Daubermann stieg nach ungewollt langer Pause in die Saison ein. „Ich ging ohne große Erwartungen in das Rennen, denn ich konnte erst vor sechs Wochen nach meiner Corona-Erkrankung mit dem normalen Training beginnen“, sagte die Trek-Vaude-Fahrerin.

Kurz nach dem Start fiel Daubermann nach einer Kollision auf Platz 30 zurück, machte jedoch an den langen Anstiegen Plätze gut. Ab der zweiten Runde war sie laut Mitteilung in der Verfolgergruppe, die dem Führungstrio um Olympiasiegerin Jolanda Neff nachjagte. Nach einem technischen Defekt fiel Neff in die Verfolgergruppe zurück. Daubermann und die Olympiasiegerin zogen schließlich das Tempo an – hinter der Norwegerin Linda Indergard (Olympiadritte), Carolin Bohe und Neff wurde Daubermann Vierte in der Elite und Erste in der U23.

Nils Aebersold startete in seinem ersten Eliterennen stark, musste dem hohen Anfangstempo aber ab der dritten Runde Tribut zollen und später aufgeben. „Ich musste eine für mich neue Erfahrung machen, wenn der Körper nicht kann, musst du dies akzeptieren“, meinte Aebersold. Für Trek-Vaude-Teamchef Bernd Reutemann die richtige Entscheidung: „Zu akzeptieren, dass wir keine Maschinen sind, versuchen wir den Athleten zu vermitteln.“

Beim Frühjahrsklassiker Coppa di Albenga wurde Tamara Wiedmann nach einem starken Rennen Zweite in der U23 und Fünfte in der Eliteklasse. In einem Feld voller Weltklassefahrer mussten sich die Trek-Vaude-Talente behaupten – und taten das stark. Bair übernahm nach Platz zwei das Führungstrikot. Der US-Amerikaner Björn Riley hatte keinen guten Start, kämpfte sich aber noch auf Platz drei der U23 nach vorne. Nils Aebersold, Dritter der Junioren-WM im vergangenen Jahr, musste sein erstes Rennen in der Eliteklasse nach einem fulminanten Start wegen einer Rückenverletzung aufgeben. „Unsere jungen Talente haben gezeigt, dass sie zu den besten Nachwuchsfahrern der Welt gehören“, lobte Teamchef Reutemann nach den ersten Rennen der Saison. „Bis Paris 2024 haben wir noch Zeit für Entwicklungsarbeit.“