Trek-Vaude-Fahrer sind bei ihren Rennen im Pech

Nach seinen drei Podiumsplätzen beim Engadin Bike-Giro hat Mountainbiker Sascha Weber vom Team Trek-Vaude beim Dolomiti Hero die vorderen Plätze verpasst. Nach einem mörderischen Tempo über 123 Kilometer und mehr als 4000 Höhenmeter kam Sascha Weber als 15. ins Ziel. „Ich war von Anfang an nicht im Rhythmus, hatte am ersten Berg zu kämpfen und mein Puls ging nicht wie gewohnt hoch. Ich wusste, das Rennen wird lang“, analysierte er.

Im zweiten langen Anstieg lief es zwar besser für den Vorzeigefahrer des Teams aus Friedrichshafen und dem Ötztal, allerdings war der Abstand zur Spitze schon zu groß. Bei den Frauen hatte Antonia Daubermann Pech. Trotz Bauchkrämpfen kämpfte sie sich auf Platz zehn ins Ziel. „Ich bin ein solides Rennen gefahren und den Umständen entsprechend zufrieden damit“, meinte sie hinterher.

Auch beim Weltcupwochenende im schweizerischen Lenzerheide, gingen die Pläne nicht ganz auf – auch weil mit Luisa Daubermann, die sich mit Platz fünf in Leogang in der Weltspitze zurückgemeldet hatte, eine wichtige Fahrerin fehlte. Grund war eine Verletzung, die sie sich bei der Europameisterschaft zugezogen hat. So ruhten die Hoffnungen auf Tamara Wiedmann, die ein beherztes Rennen zeigte und mit Platz elf die angestrebten Top Ten nur um wenige Sekunden verpasste. Dennoch war Wiedmann im Ziel zufrieden: „Ich bin den Start taktisch langsamer angegangen und habe dann perfekt ins Rennen gefunden. In der letzten Runde hab eich dann den zehnten Platz noch knapp verloren, weil ich nicht mehr die ganze Runde Vollgas geben konnte. Trotzdem bin ich happy mit der Leistung.“

Bei den U23-Männern, wo Trek-Vaude mit vier Fahrern vertreten war, wurde das Ziel von zwei Top-15-Plätzen verpasst. Björn Riley musste auf Platz zwölf liegend in die Box und verlor zwei Runden vor Schluss einige Plätze. Mario Bair fiel in Runde eins auf Platz 65 zurück und kämpfte sich vor. Nils Aebersold und Alex Miller wurden von technischen Defekten auf der anspruchsvollen Strecke verschont, kamen aber abgeschlagen ins Ziel.