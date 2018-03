Die Bezirksliga-Basketballer der BG Bodensee haben am Sonntag gegen den TuS Metzingen mit 63:88 verloren. In der Sporthalle der Beruflichen Schulen in Friedrichshafen waren die Gäste laut Vereinsbericht von Beginn an das bessere Team.

Die Pirates starteten verhalten und mit etwas zu wenig Biss in der Verteidigung und im Angriff. Die Gegner begannen zuverlässiger und trafen ihre Würfe. Unterm Korb schnappten sich die Metzinger mehr Rebounds als die Basketballer vom Bodensee. Das erste Viertel endete 10:20 aus BG-Sicht. Danach taten sich die Pirates weiterhin schwer in der Offensive und brachten weniger Zählbares zustande. So ging es mit einem 30:42-Rückstand in die Pause.

Danach starteten die Metzinger mit drei Dreiern innerhalb von drei Minuten. Doch die Pirates verteidigten hart und kämpften sich bis auf zehn Punkte heran. Die Gäste ließen jedoch nicht locker und trafen weiter. Im Schlussviertel ließ Metzingen nichts mehr zu, die Pirates hatten nichts mehr entgegenzusetzen.

Am Sonntag, 25. Februar, gastieren die Pirates beim VfL Kirchheim/Teck 2. Das nächste Heimspiel findet am Sonntag, 4. März, gegen die Scan Plus Baskets Elchingen 3 in der Carl-Gührer-Halle in Tettnang statt.