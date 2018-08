Treffpunkt von Campern aus aller Herren Länder

Auf dem Parkplatz vor dem CAP Rotach stehen Wohnwägen und Wohnmobile in der Warteschleife. Sobald einer den Campingplatz verlässt, darf der Nächste nachrücken, so dass der Stellplatz sogleich wieder voll belegt ist – es herrscht also Dauerbetrieb rund um die Uhr. Mag es die Erinnerung an die Hochzeitreise vor 45 Jahren gewesen sein, die Möglichkeit, einen Hund mitzubringen oder einfach die Gelegenheit, einen Zwischenstopp auf der Rundreise einzulegen: die Gründe, am CAP Rotach einen Stopp einzulegen, sind unterschiedlich.

„Wir haben vor 45 Jahren unsere Hochzeitreise an den Bodensee gemacht und sind seither nicht mehr hier gewesen“, blickt Udo Koch zurück. In welcher Pension sie damals übernachtet haben, wissen er und seine Frau Marion nicht mehr – aber das macht ja auch nichts. Das Ehepaar aus Dortmund hat in den vergangenen Wochen auf ihrer Rundreise mit dem Wohnmobil zunächst Freunde in der Schweiz besucht und will nach seinem Aufenthalt in Friedrichshafen zum Schluchsee im Schwarzwald weiterfahren. Zuhause im Raum Dortmund gebe es zwar auch Zeppelinflüge, aber da würde einfach der Bezug zur Geschichte des Zeppelins fehlen, der nur hier in Friedrichshafen gegeben wäre, erläutert Udo Koch. Deshalb haben sich die Beiden einen Tag vor ihrer Weiterfahrt einen halbstündigen Rundflug gegönnt. „Der Flug über Lindau in Richtung Bregenz war einfach herrlich“, schwärmt seine Ehefrau Marion.

Lange Suche nach einem freien Campingplatz

Jan und Cindy Hermans kommen aus Tongeren, der ältesten Stadt Belgiens, nördlich von Lüttich und westlich von Aachen gelegen. Auf ihrer rund 700 Kilometer langen Urlaubstour haben sie zunächst einen Zwischenstopp in der Schweiz eingelegt. „Wir sind zum ersten Mal am Bodensee und es ist sehr schön hier“, findet Cindy. Auf der Suche nach einem Campingplatz hätten sie ganz schön suchen müssen, weil alle voll gewesen wären. Bis zum Ende der Woche wollen sie noch hierbleiben und Ausflüge nach Meersburg, auf die Mainau und nach Lindau machen, erzählen sie.

Auch Andreas und Astrid Winter sind zum ersten Mal in der Bodenseeregion. Das in Steinfurt im Münsterland wohnende Ehepaar hat schon ein paar Urlaubstage an der Holländischen Nordseeküste verbracht. „Da war es aber ziemlich frisch, deshalb haben wir uns entschieden, mal rund 700 Kilometer in Richtung Süden an den Bodensee zu fahren“, berichtet Andreas Winter. Schwierig sei es gewesen, einen Campingplatz zu finden, zumal nicht auf jedem das Mitbringen von Hunden erlaubt sei, hat seine Frau Astrid festgestellt. Vom CAP Rotach sind sie begeistert, vor allem auch deshalb, weil hier das Miteinander von Behinderten und Nichtbehinderten funktioniere. Mit ihren Fahrrädern möchten sie in den nächsten Tagen einige Touren machen.

James und Christine Lannon haben wohl den weitesten Weg zum Cap Rotach hinter sich. Das Ehepaar kommt aus dem im nordöstlichen zentralen Binnenland von Irland gelegenen 4000-Seelen-Städtchen Cavan, nahe der Grenze zu Nordirland. „Wir wohnen im Niemandsland, drumherum ist nichts“ scherzt James, der früher in Ulm gearbeitet hat. Zusammen mit seiner Frau Christine ist er am 12. August gestartet und zunächst mit der Fähre vom englischen Portsmouth nach Cherbourg übergesetzt. „Durch Frankreich sind wir dann ganz gemütlich ohne einen bestimmten Plan zu haben abseits der Autobahn in Richtung Süden gefahren“, erzählt James weiter.

2000 Kilometer aus Irland an den Bodensee

Bis sie dann Montag am CAP Rotach angekommen sind, haben sie mit ihrem Wohnmobil rund 2 000 Kilometer hinter sich gebracht. Am Dienstag stand ein Ausflug mit dem Schiff nach Konstanz auf dem Prgramm, zudem einige Tage später eine Fahrradtour ins Eriskircher Strandbad. Der Sommer in ihrer Heimat sei in diesem Jahr zwar sehr passabel gewesen, aber im Moment sei das Wetter „terrible“ (zu Deutsch: schrecklich) sagt Christine.