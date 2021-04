Ein Onlinevortrag mit Interview über „Länder, die es nicht gibt“ mit dem Autor Guilherme Canever ist am Donnerstag, 15. April, um 19 Uhr in englischer Sprache zu hören, unter dem Motto „Open House digital“.

Südossetien, Transnistrien oder Somaliland: Das sind alles Länder, die zwar unabhängig sind, aber von den Vereinten Nationen nicht anerkannt werden. Es sind also Länder mit Grenzen, Bevölkerung, Visa, eigener Währung und sogar eigenem Regierungssystem, die aber nicht zu den 193 Mitgliedern der Vereinten Nationen gehören. Abgesehen von diesen, die dem Großteil der Weltbevölkerung völlig unbekannt sind, enthält diese Liste auch einige bekanntere Namen, darunter Palästina, Kosovo, Kaschmir, Tibet und Taiwan. Der Reisende Guilherme Canever besuchte 16 Länder, die von den Vereinten Nationen nicht anerkannt sind, und hat Berichte, Geschichten und Fragen zu jedem dieser Orte präsentiert. Er traf Menschen, wohnte bei Einheimischen, probierte lokales Essen, trampte und besuchte touristische Orte.

Seine Erfahrungen hat er in dem Buch „Unrecognized Nations: Travels to countries that do not exist“ beschrieben. Das Buch beginnt mit einer Erklärung, was ein Land zu „einem Land“ macht und wie neue Länder entstehen. Danach wird in jedem Kapitel ein anderes „Nicht-Land“ vorgestellt, mit seiner Lage auf der Landkarte, seinen Hauptmerkmalen, dem Bericht über seine Erfahrungen in jedem dieser Länder, Tipps, was ein Besucher dort tun kann, und anderen Kuriositäten.