Traumtheater Valentino tritt in Friedrichshafen auf

Das Traumtheater Valentino ist zu Gast auf der Bühne am Graf-Zeppelin-Haus.

Wie die Stadt mitteilt, präsentieren die Valentinos seit über 35 Jahren auf europäischen Bühnen ein professionelles Varietéprogramm. Neben Artistik, Zauberkunststücken und feiner Comedy habe sich das familiäre Künstler-Quartett einer Kunstform besonders verschrieben: dem schweizweit einzigartigen Black Light Theatre. Diese uralte Theatertechnik kreiert erstaunliche Illusionen und romantische Geschichten, die das Publikum immer wieder in Erstaunen versetzen. Valentinos Traumtheater bietet ein Feuerwerk an Attraktionen und witziger Unterhaltung, vereint in einer hervorragenden Show mit charmanter Moderation, so die Mitteilung.

Die Show findet bei freiem Eintritt Open Air auf der Bühne am Graf-Zeppelin-Haus am Freitag, 23. Juli, sowie am Samstag, 24. Juli, jeweils um 19 Uhr vor dem Summer Winds Konzert des Stadtorchester Friedrichshafen an gleicher Stelle statt. Bewirtung wird angeboten. Die Plätze sind begrenzt, eine Registrierung vor Ort ist erforderlich. Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung nicht statt.