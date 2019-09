Traumstart für erstes Häfler Oktoberfest

Nach drei kräftigen Schlägen hieß es am Samstagmorgen : „O`zapft is!“ im „Lammgarten“ in Friedrichshafen. Doch nicht Kulturbürgermeister Andreas Köster hatte, wie ursprünglich geplant, den massiven Holzhammer in der Hand, sondern Alissa Lipp, Initiatorin der Petition „Aufleben in FN“. Gemeinsam mit Lammgartenwirt Thomas Vogt, Britta Steib-Kreft vom benachbarten Minigolfplatz sowie vielen weiteren ehrenamtlichen Helfern hatte Lipp das erste Häfler Oktoberfest als erste große Veranstaltung von „Aufleben“ organisiert und konnte gleich einen Erfolg verbuchen. Zahlreiche Gäste strömten den ganzen Tag über in den Lammgarten und genossen zünftige bayrische Speisen und Getränke zur Musik vom Seehasenfanfarenzug sowie der Ravensburger Musikkapelle „Tuat guad“. Mit dem Fest wurde gleichzeitig das Ende der „Aufleben“-Petition gefeiert. 2612 Bürger, davon 1859 Häfler, unterschrieben für ein lebendigeres Friedrichshafen. „Ich finde es immer toll, wenn jemand Initiative zeigt und sich engagiert, so wie „Aufleben“. Allerdings fand ich solche Bezeichnungen wie „Friedhofsgarten“ nicht so klasse,“ erklärte Köster. Nun solle ein Termin vereinbart werden, „wie wir es weiter gestalten,“ sagte er.