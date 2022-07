Traumhafte Regatta der Vereine aus dem BSB-Hafen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nur kurz nach der Stadtmeisterschaft trugen Segel-Motorboot-Club Friedrichshafen und der ESV Friedrichshafen Segeln (ESV) am 9. Juli gemeinsam ihre Clubmeisterschaft aus. Das hat bei den beiden im BSB-Hafen beheimateten Nachbarvereinen Tradition: Durch die gemeinsame Regatta können die guten Beziehungen weiter gefestigt werden.

Am Vormittag wurde die Regatta bei Südwind vor Friedrichshafen gestartet, die Teilnehmer hatten sodann die Strecke bis vor Immenstaad und zurück zu absolvieren. Während es kurz vor dem Start noch eng zuging, lobte Wettfahrtleiter Timo Seifert bei der Siegerehrung, dass die Regatta sehr fair von statten gegangen war. Das ist jedoch nicht immer selbstverständlich, denn die Clubregatta gegen die Vereinskollegen wird durchaus ernst genommen, läuft man sich doch regelmäßig über den Weg.

Die Wertungen wurden nach Vereinen getrennt: Beim ESV setzten sich Gerd Kurzenhäuser mit der „Dominica“ (Yardstick Klasse 1) sowie Jörg Bünger (Yardstick Klasse 2) durch. Das schnellste Boot des Tages gehörte Carlo Bevoli vom SMCF: mit der „Senza Freni Due“ gewann er die Trophäe für das „First Ship Home“, also dem ersten Boot durchs Ziel. Durch das Yardstick-Wertungssystem musste sich der bisherige Seriensieger in der Klasse 1 aber knapp dem SMCF-Regattateam mit Steuermann Laurenz Eggeling auf Vereinsboot „Emil“ geschlagen geben. In der Klasse Yardstick 2 segelte Volker Volkmer mit der „Titania“ zum Sieg. Präsident Ralf Steck freute sich außerdem darüber, dass auf mehreren Booten neue interessierte Segler aus der diesjährigen Bodensee-Schifferpatentausbildung an der Regatta teilnahmen.

Der Regattatag ging nach der Siegerehrung nahtlos ins traditionelle „Schussenfest“ am Vereinsheim des SMCF über. Bei Livemusik von „Two of us“, einem großen Grill für allerlei Köstlichkeiten und einer Getränkespende vom ESV saßen die Teilnehmer, aber auch viele weitere Vereinsmitglieder noch lange beisammen und genossen den schönen Abend am See. Der SMCF dankt allen Beteiligten von beiden Vereinen und freut sich auch auf zukünftig gute Zusammenarbeit.