Trauergäste reisen auf dem Luftweg an - auch aus Schweden?

Bei der zweiten Trauerfeier für Max Markgraf von Baden werden neben dem engen Familienkreis auch hohe Vertreter aus dem europäischen Adel und der baden-württembergischen Landespolitik erwartet. Entsprechend rufen die Feierlichkeiten auch Polizei und Flughafen auf den Plan.

Seit der Ankündigung der Trauerfeiern wird über die prominente Gästeliste spekuliert. Konkrete Informationen gibt es bislang kaum - abgesehen von der Teilnahme des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne).

Hoher Besuch dürfte jedoch auch von weiter entfernten Orten anreisen. Schließlich ist der europäische Adel untereinander stark verwoben. Ein Blick auf die Ankünfte am Bodensee Airport Friedrichshafen am Freitagmorgen gibt weitere Hinweise.

Außerplanmäßige Flüge landen am Bodensee-Airport

„In den Morgenstunden kommen einige Flugzeuge an. Es sind vier oder fünf zusätzliche Flugbewegungen“, sagt der Flughafensprecher Bernd Behrend. Wer in den kleinen Businessjets sitzt, wisse Bernd Behrend allerdings nicht. Unter den außerplanmäßigen Flügen ist auch einer, der in Göteborg in Schweden startet.

Ob Königin Silvia von Schweden oder ein anderer Vertreter des schwedischen Königshauses anreist, ist unklar - jedoch denkbar. Immerhin hat die schwedische Königsfamilie enge Bande an den Bodensee, genauer gesagt auf die Insel Mainau zur gräflichen Familie Bernadotte.

Königin Silvia von Schweden hat schon mehrfach die Insel Mainau besucht. Geboren wurde sie in Heidelberg. (Foto: Silas Stein/dpa)

Neben diesem Flug gibt es zwei weitere außerplanmäßige Landungen, zu denen laut Bernd Behrend keine genauen Informationen vorliegen. Warum das so ist, könne er nicht sagen. Allerdings vermutet er auch, dass unter den Reisenden Trauergäste seien.

Polizei im ständigen Austausch

Ebenso unveröffentlicht bleiben die Vorkehrungen, die die Polizei zum Schutz der hochrangigen Trauergäste getroffen hat. Von Simon Göppert, Sprecher des Polizeipräsidiums Ravensburg und zuständig für den Bodenseekreis, heißt es jedoch: „Im Vordergrund stehen sowohl die Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs der Trauerfeier als auch der Schutz anwesender Gäste.“ Daher stehe die Polizei im ständigen Austausch mit dem Haus Baden.