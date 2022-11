Trauerfeier im Live-Stream: Häfler wünscht sich WLAN auf dem Friedhof

Andreas Moll hat in der Corona-Pandemie drei Angehörige verloren. Schlimm war es für die Familie, dass nicht alle Hinterbliebenen bei den Trauerfeiern dabei sein konnten. Der Häfler wollte daher eine Live-Übertragung arrangieren. Der Plan scheiterte jedoch daran, dass es auf dem städtischen Friedhof kein öffentliches WLAN gibt. Die Stadt Friedrichshafen sieht bisher keine Notwendigkeit, ein entsprechendes Netzwerk einzurichten.

Nach Molls Meinung müsse das jedoch in einer großen Industrie und Messestadt wie Friedrichshafen möglich sein. Der Wunsch nach einer Übertragung der Trauerfeier kam auf, weil Verwandte aus Australien während Corona nicht ausreisen konnten.

Andreas Moll ist außerdem davon überzeugt, dass ein WLAN in Zukunft auch muslimischen Familien zugute kommen würde, deren Verwandtschaft oft im Ausland lebe.

Anfragen halten sich in Grenzen

Wie die Beerdigungsinstitute Pohl und Hofen berichten, würden sich Anfragen für Live-Übertragungen von Trauerfeiern bislang in Grenzen halten. „Wenn das einmal im Jahr vorkommt, ist das schon viel“, sagt Thomas Pohl, Inhaber des Bestattungsunternehmens Pohl. Für den Fall, dass eine Beerdigung auf dem Friedhof übertragen werden soll, arbeiten beide Unternehmen mit Medienfirmen zusammen, die ohne öffentliche WLAN-Verbindung einen Livestream ermöglichen können.

Pohl merkt zudem an, dass es auch eine Frage ist, in welche Richtung sich die Gesellschaft in Bezug auf die Onlinepräsenz bei Trauerfeiern bewegen will. „Vielen Hinterbliebenen spendet es Trost, wenn sie sehen, dass Leute kommen“, sagt Pohl.

Er fügt aber hinzu, dass es wichtig sei, mit der Zeit zu gehen: „Ich bin offen für alles.“ Eine WLAN-Verbindung am Friedhof hält der Bestatter derzeit nicht für notwendig.

Öffentliches WLAN nicht geplant

Auch während der Corona-Beschränkungen habe es keine Anfragen wegen eines WLAN-Netzes gegeben. Zu Beginn der Pandemie wurde zwar laut Andrea Kreuzer, Sprecherin der Stadt Friedrichshafen, eine Beisetzung aufgezeichnet und nach Amerika verschickt. Dafür sei aber keine WLAN-Verbindung erforderlich gewesen.

Dazu komme, dass der Datenschutz gegen eine Übertragung von Trauerfeiern spreche. Denn für eine Videoübertragung sei vorab bei Trauerredner sowie Gästen und städtischen Mitarbeitern zu prüfen, ob sie einverstanden sind, so die Sprecherin. Eine öffentliche WLAN-Verbindung im Umfeld der Aussegnungshalle sei außerdem nicht erwünscht, da sie Menschen ohne Friedhofsbezug anziehen könnte.

Im Rahmen des geplanten Umbaus der Aussegnungshalle sei zwar geplant, die technischen Voraussetzungen für eine Vernetzung zu schaffen. Andrea Kreuzer: Ein öffentliches WLAN ist derzeit aber nicht vorgesehen.