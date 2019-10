Trasse B 31-neu: Zwei Vorschläge bleiben übrig – Bekanntgabe im Dezember

Die konjunkturelle Flaute im Maschinenbau hat nun auch die Firma Franz Kessler in Bad Buchau erfasst. In Absprache mit dem Betriebsrat habe man sich auf Kurzarbeit verständigt, um auf Auftragseinbußen von bis zu 25 Prozent zu reagieren, teilt die Geschäftsführung auf Nachfrage der „ Schwäbischen Zeitung“ mit. Am Dienstag wurden auch die rund 750 Beschäftigten in einer Mitarbeiterversammlung informiert.

Wir sehen Rückgänge von über 25 Prozent bei vielen Kunden im Werkzeugmaschinenbau und wir müssen uns anpassen.