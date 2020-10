Aus einem zuvor aufgebrochenen Firmentransporter haben unbekannte Täter über das vergangene Wochenende in der Olgastraße in Friedrichshafen Werkzeugmaschinen im Gesamtwert von mehr als 7000 Euro gestohlen. Den Unbekannten fielen laut Polizeibericht neben zwei Bohrhämmern der Marke Würth eine Mauernutfräse der Firma Baier sowie ein Bosch-Trennschleifer und zwei Koffer mit Zubehör in die Hände.