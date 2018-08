Für die jungen Volleyballer am Bundesstützpunkt Nachwuchs in Friedrichshafen ist mitten in den Sommerferien die trainingsfreie Zeit beendet. Am Freitag haben die Volley Youngstars offiziell mit der Saisonvorbereitung begonnen.

Bevor Stützpunkttrainer Adrian Pfleghar mit dem Aufwärmprogramm begann, stand laut Pressebericht eine Bestandsaufnahme auf dem Plan. Alle Spieler mussten nacheinander auf die Waage, anschließend wurde die Reichhöhe gemessen. Medizinballweitwurf und ein Schnelligkeitstest standen ebenfalls auf dem Programm. „Damit wir sehen, wo ihr gerade steht und wie ihr euch entwickelt“, sagte Pfleghar.

Wichtigste Grundlage, um die strapaziöse Vorbereitung zu bestehen: ausreichend Schlaf und gute Ernährung. Deshalb kochen die Jungs in der ersten Trainingswoche unter fachkundiger Anleitung einer Ernährungsberaterin und eines Kochs vom Olympiastützpunkt Stuttgart.

Einige Spieler durften zum Auftakt fernbleiben, weil sie in den vergangenen Wochen noch anderweitig im Einsatz waren. Beispielsweise hat Zuspieler Tobias Hosch mit der U19-Nationalmannschaft an einem Turnier in Belgien teilgenommen und den siebten Platz geholt. Auch die Beach-Fraktion war fleißig: Neuzugang Leon Meier aus Bühl hat bei der U18-Beach-Europameisterschaft mit seinem Partner Simon Pretzschner Platz fünf erschmettert. Beim U17-Bundespokal hat Meier mit Jan Kaufhold (FT Freiburg) den 3. Platz belegt. Platz fünf ging an die beiden Häfler Linus Engelmann/Lennart Heckel. Der zweite YoungStars-Neuzugang, Ben-Simon Bonin aus Rottenburg belegte mit seinem Beachpartner Anton Jung Platz 17.

Bei der deutschen Meisterschaft in der U17 holten sich Ben-Simon Bonin / Paul Stieper (SC Weiler) den dritten Platz vor Linus Engelmann / Lennart Heckel. Bei der Deutschen U19-Meisterschaft ging Platz vier an Leon Meier (YoungStars)/ Simon Pfretzschner (ASV Dachau).

Bis zum Saisonauftakt am 15. September – die Youngstars starten mit einem Auswärtsspiel bei VC Gotha – bleiben genau vier Wochen Zeit, die Spieler auf die Zweitligasaison vorzubereiten.