Gleich in seinem ersten Jahr als Trainer führte Thomas Vowinkel die Herren 3 der Bodensee Pirates zum Aufstieg in die Bezirksliga. Zehn Jahre später hört der Spezialist für das Nachwuchstraining bei den Pirates auf. Das teilen die Pirates in einer Pressemitteilung mit.

Seinen größten Erfolg feierte er 2017 gemeinsam mit der U18m, als sie das Final Four zum Aufstieg in die Landesliga gewannen. In der abgelaufenen Saison erreichte er das Final Four erneut und belegte den dritten Platz.

Die Nachfolge für Thomas Vowinkel steht bereits fest: Ab der kommenden Saison wird Thomas Häuptle, bisher Spielertrainer der Herren 1, Vowinkels Platz einnehmen. Unterstützt wird er dabei von Ilja Kulisidi und Hussein Al Mohamad. Um sich voll auf die neue Aufgabe konzentrieren zu können, wird Häuptle zukünftig nicht mehr als Spielertrainer der Herren 1 fungieren. Er bleibt der Herren 1 weiterhin als Spieler erhalten, wird jedoch an Spieltagen nicht mehr als Trainer aktiv sein.

Diese Aufgabe übernehmen zukünftig Jochen Weyler und Mike Winter. Winter hatte Vowinkel bereits in der abgelaufenen Saison als Trainer unterstützt und ist somit mit der Mannschaft vertraut. Auch Weyler kennt die Mannschaft bestens, da er seit 2015 teil der Herren 1 ist. Beide haben aktuell nicht vor, als Spieler aktiv zu sein und wollen sich voll auf die Traineraufgabe konzentrieren.

Darüber hinaus begrüßen die Pirates Mark und Sammy Slansky als neue Trainer bei den Pirates. Beide haben ihre Ausbildung zum Trainer im Juli mit dem Erhalt der D-Trainer-Lizenz abgeschlossen.