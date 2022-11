Trainer der Yolley YoungStars Pfleghar geehrt

Die Volley Youngstars spielen am Samstag (19 Uhr) in der zweiten Bundesliga beim TV/DJK Hammelburg. Dort freuen sich zwei ehemalige Youngstars auf ein Wiedersehen mit Trainer Adrian Pfleghar. Der Volleyballexperte hat mit seinem Team schon vielen jungen Spielern das Rüstzeug für eine Profikarriere mitgegeben. Neun Ex-Youngstars spielen in der Bundesliga, elf Ehemalige sind in ausländischen Vereinen im Einsatz.

Die aktuellen Nationalspieler Julian Zenger und Jakob Günthör sind ebenfalls in Friedrichshafen ausgebildet worden. Weil sich der 40-Jährige im Volleyball Landesverband Württemberg (VLW) seit vielen Jahren ehrenamtlich engagiert, erhielt er nun die silberne Ehrennadel. Statt alle Erfolge aufzuzählen, war der VLW-Vizepräsident auf einen Fasnetsbrauch gestoßen und schlussfolgerte: „Ganz wichtig ist es für Adrian Pfleghar, jedes Jahr zur Fasnet nach Bad Waldsee zurückzukehren, ‚Hasenmilch‘ zu trinken und seinen Kopf mit einem Dachauer zu schützen. Denn nur auf diese Weise kann er ausreichend neue Energie für seine anstrengende Tätigkeit schöpfen“, sagte Hoppe.

Am Wochenende sind Pfleghars Jungs auswärts gefordert. In Hammelburg warten mit Moritz Rauber und Severin Hauke zwei Ex-Häfler auf der anderen Netzseite darauf, ihrem ehemaligen Lehrmeister zu zeigen, was sie inzwischen dazugelernt haben.