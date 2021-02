Toyota in der Hochstraße touchiert und abgehauen

Nachdem ein Unbekannter am Montag zwischen 9 Uhr und 11 Uhr einen in der Hochstraße geparkten Toyota Proace angefahren hat und anschließend wegfuhr ohne sich um den hinterlassenen Schaden zu kümmern, ermittelt die Polizei Friedrichshafen wegen Verkehrsunfallflucht. Der Sachschaden, der mutmaßlich von dem Fahrer eines roten Wagens verursacht wurde, wird mit rund 1000 Euro beziffert, so die Polizei.

Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 07541 / 70 10.