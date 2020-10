Tourist-Information Friedrichshafen verkauft Dauerkarten für die Gartenschauen am See

In der Tourist-Information Friedrichshafen sind Tickets für die Landesgartenschau 2021 in Überlingen und die Gartenschau 2021 in Lindau erhältlich. Überlingen feiert vom 9. April bis 17. Oktober 2021 mit der ersten Landesgartenschau am Bodensee ein sommerlanges Gartenfest, erklären die Veranstalter. An 192 Tagen ist viel geboten in der gesamten Stadt: Inspiration, Genuss, Gartenkultur und ein vielseitiges Rahmenprogramm mit bis zu 3000 Veranstaltungen. Die Tourist-Information bietet Dauer- und Tageskarten für Überlingen an. Die Dauerkarte beinhaltet zusätzlich den einmaligen Eintritt zur Landesgartenschau Ingolstadt 2021, zur Gartenschau Lindau 2021 sowie zur Gartenschau Eppingen 2021 und ein Gutscheinheft Überlingen. Der Preis für Erwachsene beträgt für die Dauerkarte 115 Euro und für die Tageskarte 18 Euro. Auch Lindau bietet vom 20. Mai bis 26. September 2021 eine Gartenschau. An 130 Tagen wird ein Fest am Gartenstrand mit mehr als 2000 Veranstaltungen gefeiert. Für die Dauerkarten Lindau gibt es bis zum 4. April 2021 ein Early-Bird-Angebot: Erwachsene zahlen für die ermäßigte Dauerkarte 80 Euro statt 95 Euro. Auch die Dauerkarte Lindau macht 2021 zum Gartenschau-Jahr mit einmaligem Eintritt zu den Gartenschauen in Ingolstadt, Überlingen und Eppingen, so die Veranstalter. Foto: Landesgartenschau Überlingen