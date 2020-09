Tourist-Information bietet im Häfler Radguide eine neue Zeppelin-Radtour an

Ob mit dem Fahrrad, E-Bike oder Mountainbike – der neu aufgelegte Radguide der Tourist-Information bietet die zehn schönsten Radtouren in Friedrichshafen und der Region, verspricht die Stadt in einer Pressemitteilung. So lasse sich Friedrichshafen etwa auf der neuen Zeppelin-Radtour entdecken, die entlang der Spuren des Grafen von Zeppelin durch die Stadt führt. Außerdem führen die Touren in die Naturlandschaft des Bodensees, in malerische Ortschaften und geschichtsträchtige Städtchen. Kulturelle Höhepunkte, Obstwiesen und Weinberge zieren ihre Strecke ebenso, wie der See als ständiger Begleiter. Zusätzlich gibt es im Radguide Tipps der Autoren sowie Einkehrmöglichkeiten und Highlights auf den Routen. Die kostenfreie Radbroschüre ist ab sofort in der Tourist-Information erhältlich. Foto: Stefan Trautmann