Wie passen „Nonclassical Club Nights“ zum 30-jährigen Jubiläum des Bodenseefestivals? Was verbirgt sich hinter dem Zeppelin Flug „XTREM“ und welche Innovationen werden in diesem Jahr in der Häfler Museumslandschaft erwartet? Fragen, die Jennifer Brosy, Leiterin der Tourist-Information Friedrichshafen, am 8. März beim internationalen Presse- und Fachgespräch auf der Internationalen Tourismus Börse (ITB) in Berlin dem interessierten Fachpublikum gerne beantworten wird.

Das Bodenseefestival steht in diesem Jahr unter dem Motto „Russland – Vorwärts zu neuen Ufern“. Vom 5. bis 27. Mai darf man sich bei 60 Veranstaltungen rund um den Bodensee auf große Künstler aus Russland freuen. „Bei der 30. Auflage des Bodenseefestivals wollen wir aber auch Neuland betreten und unser Publikum mit neuen Veranstaltungsideen überraschen“, berichtet Katharina Ess, die seit 2017 zusammen mit Winfried Neumann Geschäftsführerin des Festivals ist. Die von Gabriel Prokofiev, einer von zwei sogenannten „Artists in Residence“, initiierten „Nonclassical Club Nights“ seien clubartige Live-Events für zeitgenössische und klassische Musik, die in London, Berlin und Wien bereits Kultstatus hätten. In entspannter Atmosphäre sind die Kompositionen und DJ-Sessions von und mit Prokofiev in diesem Jahr als Teil des Bodenseefestivals im Club Douala in Ravensburg und im Casino in Friedrichshafen zu erleben. Dabei treffen Gabriel Prokofievs – er ist Enkel von Sergej Prokofiev - elektronische Klänge auf klassische Instrumente. Als zweiter Artist in Residence ist der 29-jährige Pianist Dmitry Masleev am Bodensee zu Gast. Der Gewinner des Internationalen Tschaikowski Wettbewerb 2015 begeistert sein Publikum mit seiner „virtuosen Brillanz“, so die Financial Times.

Interessante Ausstellungen

„Besondere touristische Beachtung verdient in diesem Jahr auch unsere Museumslandschaft“, betont Jennifer Brosy – etwa mit Blick auf die große Ausstellung „Innovationen! Zukunft als Ziel“ im Zeppelin-Museum, die sich um die 100-jährige Innovationsgeschichte des Zeppelin-Konzerns, seiner Vorgänger, Nebenlinien und Nachfolger dreht. Außerdem ist die weltweit größte Sammlung zur Luftschifffahrt zu entdecken: als multimediale Erzählung lebendiger Geschichte und technische Innovationen. Zum 50-jährigen Jubiläum des Senkrechtstarters Dornier Do 31 präsentiert das Dornier- Museum zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt eine Sonderausstellung. 1968 absolvierte die Do 31 als erstes und bis heute einziges „Vertical Take-Off and Landing“-Transportflugzeug ihren ersten vollständigen Flug mit senkrechtem Start, Reiseflug und senkrechter Landung. Sie hält bis heute mehrere Weltrekorde und erbrachte der Firma Dornier einen enormen Technologiegewinn. Mit der Sonderausstellung „Kult! auf dem Schulhof“ habe sich das Schulmuseum bereits 2017 als lebendiges, abwechslungsreiches Museum positioniert, sagt die Leiterin der Tourist-Info. Diese Entwicklung werde 2018 mit der neuen Sonderausstellung „Wie kommt die Welt ins Kinderzimmer“ in Kooperation mit dem Ravensburger Buchverlag fortgesetzt.

Mit Spannung erwartet wird der Zeppelin-Flug „XTREM“ am Samstag, 14. April. „Dabei geht der Zeppelin ans Limit“, erzählt Brosy begeistert. „So werden ein 30° steiler Steigflug und Sinkflug auf dem Programm stehen, die Beschleunigung auf Maximalgeschwindigkeit von etwa 120 Stundenkilometern und eine Vollbremsung per 180°-Kehrtwende.“

Punkten will die Tourist-Information vor dem internationalen Fachpublikum in Berlin aber auch mit anderen Themen. Etwa mit geführten Schifffahrten auf der MS Seeschwalbe, bei denen die Gäste von Mai bis September die Sehenswürdigkeiten der Zeppelinstadt vom Wasser aus kennenlernen können. So wird bei einer Kostümführung der Graf persönlich seine Stadt und das Zeppelin Museum zeigen von seiner Idee, ein lenkbares Luftschiff zu bauen, erzählen. Ganz besonders wichtig seien der Tourist-Information bei der Wahl der touristischen Highlights vor allem auch die Schwerpunktthemen „Saisonverlängerung und Internationalisierung“, sagt Jennifer Brosy – und freut sich auf gute Gespräche und informative Tage in der Bundeshauptstadt.