Tourismus GmbH zeichnet zwei Häfler Betriebe aus

Mit dem Siegel „Echt nachhaltig Bodensee“ der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH (DBT) sind in Friedrichshafen zwei Betriebe ausgezeichnet worden: In der Kategorie „Gastronomie“ das Hotel-Restaurant Maier aus Fischbach und in der Kategorie „Unterkünfte“ das Naturresort Gerbehof aus Ailingen.

Die Deutsche Bodensee Tourismus GmbH (DBT) zeichnet mit dem Siegel „ECHT nachhaltig Bodensee“ laut Pressemitteilung Unternehmen in der Region aus, die aktiv Verantwortung für ökologische, soziale und ökonomische Nachhaltigkeit übernehmen.

Es gibt bereits viele Betriebe in der Region, die umwelt- und verantwortungsbewusst handeln. Mit dem „ECHT nachhaltig Bodensee“-Siegel für Unterkünfte, Gastronomie, Manufakturen und für Erlebnisse möchte die DBT auf diese Betriebe aufmerksam machen und sie konkret fördern.

Ziel des Siegels sei es, eine Grundlage zu schaffen, die dazu beitrage, den Bodensee als einzigartigen Natur- und Lebensraum wertzuschätzen.

„Mit der gezielten Förderung der ökologischen, sozialen und ökonomischen Nachhaltigkeit in touristisch relevantem Kontext, soll die Identität der Bodensee-Region als Lebensraum für Einheimische und Gäste langfristig bewahrt werden“, sagt Ute Stegmann, Geschäftsführerin der DBT.