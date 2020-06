Der Kreistag des Bodenseekreises tagt am Dienstag, 23. Juni, um 17 Uhr. Die öffentliche Sitzung findet in der Ludwig-Roos-Halle in Friedrichshafen-Ettenkirch, Gregor-Schwake-Straße 9, statt. Unter anderem ist der Tourismus am Bodensee im Zeichen der Corona-Krise ein Thema. Zudem gibt es einen Sachstandsbericht des Zweckverbands Breitband Bodenseekreis (ZVBB). Außerdem soll die Förderung der Biomusterregion Bodensee für drei weitere Jahre verlängert werden, und die Ergebnisse aus der Verkehrsmediation Kluftern und dem Runden Tisch Schnetzenhausen werden vorgestellt. Anschließend soll der Kreistag einen externen Berater mit der Durchführung einer Schulentwicklungsplanung für die Beruflichen Schulen in Trägerschaft des Bodenseekreises beauftragen. Zudem wollen die Räte über die Entschädigung der ehrenamtlichen Tätigkeit des Bodenseekreises beraten.