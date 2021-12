Das waren die Top-Themen der Woche am Bodensee

Wie läuft das Impfen im Bodenseekreis? Die große Übersicht

Es wird wieder mehr geimpft im Bodenseekreis. Der Impfstützpunkt in der Messe Friedrichshafen erhöht seine Kapazitäten und auch in vielen Kommunen am See gibt es haufenweise Impfangebote. Zugleich gibt es Unklarheiten: Wo gibt es Kinderimpfungen? Und ist die zunehmende Unbeliebtheit des Vakzins von Moderna ein Problem? Wir geben in dieser Übersicht die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Zum Hausarzt nur mit 2G: Gibt es das auch am Bodensee?

Ein Oberallgäuer Hausarzt macht Ende November Schlagzeilen in mehreren Medien: In seine Praxis dürfen nur geimpfte und genesene Patientinnen und Patienten. Ist das auch am Bodensee denkbar? "Nein", sagt Dr. Karl-Josef Rosenstock, Pandemiebeauftragter der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) – und macht im Interview mit Silja Meyer-Zurwelle eine klare Ansage.

130 Wohnungen pro Jahr: Warum Lindau in Zukunft noch mehr bauen muss

Wer in Lindau eine Wohnung sucht, der weiß, wie schwierig das ist. Trotzdem überraschtem die Ergebnisse der aktualisierten Wohnbedarfsanalyse einige Stadträte. Hilft es, immer mehr zu bauen – oder schafft man dadurch nicht wieder Anreize, die zu mehr Bedarf führen? Und wie groß soll Lindau eigentlich werden? Fragen, über die heftig diskutiert wurde, wie Yvonne Roither in ihrem Bericht schreibt.

Ein Lindauer Heimleiter und eine Angehörige erzählen, was sie bewegt

Der eine ist Leiter zweier Pflegeheime, die andere Tochter einer alten Dame, die im Pflegeheim lebt. Der eine muss Bewohner und Mitarbeiter so gut wie möglich schützen, die andere möchte ihre Mutter manchmal auch einfach nur in den Arm nehmen. Klaus Höhne, Leiter des Lindauer Hospitals und des Pflegeheims Reutin, und eine Frau, deren hochbetagte Mutter im Heim lebt und die anonym bleiben möchte, bewegen sich in diesem Spannungsfeld. Sie sind sich nicht immer einig. Doch sie können sich auch in die Lage des jeweils anderen hineinversetzen. Klaus Höhne hat den Dialog aufgeschrieben, Julia Baumann berichtet in diesem Artikel darüber.

Tettnanger ärgern sich bei Bauprojekt über Verhalten der Stadt

Frustrierte Anwohner und eine gebrochene Zusage für ein Gespräch im Rathaus, das jetzt verspätet doch noch stattgefunden hat: Ein Bauprojekt in Tettnang-Fünfehrlen hat hohe Wellen geschlagen. Der Bürgermeister will nochmals mit dem Bauherrn sprechen. Wie es mit dem Projekt nun weitergehen soll, hat Mark Hildebrandt für diesen Text in Erfahrung gebracht.

Aus Penny wird Aldi: Neue Filiale öffnet in Meckenbeuren

Die Premium-Lage an der B30 zwischen Ravensburg und Friedrichshafen macht’s möglich: In Meckenbeuren kommt ein weiterer Discounter hinzu. Aldi hat im umgebauten Gebäude des einstigen Penny erstmals am Donnerstag, 16. Dezember, die Türen geöffnet. Die Öffnungszeit (8 bis 20 Uhr) steht im Einklang mit dem dm-Drogeriemarkt, der ab Anfang März als „Nachbar“ dazu stoßen wird, fasst Roland Weiß in seinem Bericht zusammen.