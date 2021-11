Tombola für einen guten Zweck

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem sich die Bayernfans am Tag der Deutschen Einheit nach langer Zeit wieder versammeln konnten und bei diesem Ereignis unter anderem auch eine Tombola veranstalteten, wanderten die Einnahmen in den Spendentopf.

Da am 3. Oktober vor einem Jahr, anlässlich des 35-jährigen Bestehens eine Zusammenkunft ausfallen musste, waren drei örtliche ambulante Pflegedienste mit Spenden von jeweils 350 Euro bedacht worden.

Für den Fanclub lag nahe, dass anlässlich der diesjährigen Zusammenkunft die Einnahmen recht zeitnah an eine Organisation gespendet werden sollte, welche in der Corona-Zeit ebenfalls gebeutelt war. Recht schnell kristallisierte sich heraus, dass die Doctor-Clowns, welche sich in der Pandemiezeit stark einschränken mussten, Kranke und insbesondere Kinder nicht besuchen und bespaßen konnten, eine gute Wahl wäre. Der gemeinnützige Verein ist auf Spendengelder angewiesen, um Projekte zum Wohle der Menschen ehrenamtlich durchführen zu können. Der Hieroniemuß´ Doctor-Clowns e.V. kam bereits 2015 zum 30-jährigen Bestehens des Bayern-Fanclubs in den Genuss einer Spende.

Ein Spendenscheck in Höhe von 350 Euro wurde von Mitgliedern der Vorstandschaft des Fanclubs am Montag, 8. November 2021 vor dem Klinikum Friedrichshafen an Anna Krüger und Reinhard Böhm (alias Dr.Schlampig / Prof. Dr. Hieroniemuß‘ Pinkel) übergeben.