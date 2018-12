Nach knapp zwei Jahren ist am Donnerstagabend der Soweto Gospel Choir wieder nach Friedrichshafen gekommen und hat die Zuhörer im halbvollen Graf-Zeppelin-Haus mit seinem unbändigen Temperament zuletzt von den Stühlen gerissen.

Als Botschafter ihres Landes und für Nelson Mandelas Aids-Stiftung sind sie unterwegs. Zu seinem hundertsten Geburtstag haben sie ihrem einstigen Förderer Mandela das neue Programm „Freedom“ gewidmet. Auch wenn manch ein Zuhörer von einem Gospelchor vor allem Gospels und Spirituals erwartet hat, haben sie davon nur wenige dabei. Wie ein Sänger ankündigt, sind es im ersten Teil neben traditionellen südafrikanischen Liedern überwiegend Freiheitslieder, die an die blutig niedergeschlagenen Proteste von 1976 in Soweto gegen das Apartheid-Regime erinnern.

Sie singen melodisch in ihren südafrikanischen Sprachen, ob Sotho, Zulu oder Xhosa, doch ihre Körpersprache lässt die Inhalte erkennen. Denn schier umwerfend ist die Energie, die die acht Frauen und acht Männer entwickeln, die zum Klang der Trommel und zuweilen mit Begleitung am Keyboard singen und tanzen. Während unsere Gospelchöre sich gern im Rhythmus wiegen, ist hier eine ständige Bewegung, ein Tanz, zu dem Einzelne hervortreten und bis zur Akrobatik herumwirbeln.

Gesungen wird mit mitreißender Kraft, vom hellsten Sopran bis zum tiefsten Bass. Immer neue Sängerinnen und Sänger kommen vor, allein oder zu zweit, führen in Call-and-Response Manier an, reißen mit, peitschen auf, singen und tanzen sich in Ekstase. Eine Augenweide sind die farbenprächtigen Kostüme, die anfangs mit ihren bunten Perlengehängen an Stammestrachten erinnern, während im zweiten Teil lange Tuniken der Frauen und farbige Westen der Männer den festlichen Charakter unterstreichen.

Mit „Amazing Grace“ vor der Pause war der Wechsel eingeleitet zum zweiten Teil, der mit „Wade in the Water“ und „Rock My Soul“ Spirituals einbrachte und mit einem besinnlichen „O Holy Night“ zur Weihnacht führte. Gleich in drei Sprachen sangen sie unser vertrautes Weihnachtslied, von „Silent Night“ über einen wohl afrikanischen Text ging es als Hommage ans Gastland zu „Stille Nacht“ und gleich wieder mit ansteckender Fröhlichkeit zu „We Wish You A Merry Christmas“. Schade eigentlich, dass die stillen, besinnlichen Momente, bei denen die schönen Stimmen besonders zur Geltung kamen, so dünn gesät waren.

Auch in diesem zweiten Teil gab es Lieder, die mit Trommelfeuer bis zur Ekstase aufgepeitscht wurden. Sprühende Bewegungsfreude, Witz und Humor erfassten da jede Faser des Körpers, ganz gleich welche Leibesfülle sich zum Klang der Trommeln bewegte. Das „I Feel Good“ glaubte man ihnen gerne und diese Freude setzte sich im abschließenden „Hallelujah“ von Cohen fort.