Tolle Leistung in Friesenhofen

Am zweiten Advents-Wochenende fand das alljährlich Nikolausturnier, für die Jahrgänge 2011 und jünger, in Leutkirch-Friesenhofen statt. Insgesamt nahmen circa 100 Judoka an dem Turnier teil. Mit acht Nachwuchs-Kämpfer/innen war auch der Judo Ju-Jutsu Verein (JJV) Friedrichshafen sehr gut vertreten.

Bei den Mädchen holten sich Svea Stiegelmeier (-36kg) und Joy Schrickel (-30kg) jeweils den zweiten Platz. Bei den Jungen gab es ebenfalls vordere Platzierungen zu verzeichnen. Jihad Omar (-44kg) und Fabian Vieira (-30kg) sicherten sich in ihren Gewichtsklassen die Silbermedaille. In der Gewichtsklasse -30kg belegten überdies Aaradhya Srivastava den dritten und Clemens Frank den fünften Platz. Maximilian Wolfmaier wurde in der Gewichtsklasse -33kg Fünfter. In der am stärksten besetzten Gewichtsklasse bis 26kg ging Manuel Hansen an den Start. Überlegen zog er ins Finale ein und konnte mit dem ersten Platz ein sehr gutes Ergebnis erkämpfen. Zur Siegerehrung war auch der Nikolaus, mit mehreren Gehilfen, vor Ort. Er brachte für jedes der Kinder einen kleinen Nikolaus aus Hefeteig mit.

Nachdem das Hefegebäck zusammen mit den Medaillen und Urkunden verteilt war, wurde der Wanderpokal vergeben. Er ging, wie die vorherigen Male, an den JV-Nürtingen. Direkt dahinter belegte der JJV Friedrichshafen den hervorragenden zweiten Platz in der Gesamtwertung.

Für Judo interessierte, findet, immer Donnerstags außerhalb der Schulferien, in der Bodenseesporthalle ab 17:30 Uhr ein Anfängerkurs statt. Wilkommen sind alle Kinder ab 6 Jahren.