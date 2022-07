Tolle Idee: Der Seehasen-Festzug findet morgens statt

Der Festzug des Seehasenfestes ist noch nicht vorüber gewesen, da waren sich Zuschauer, Teilnehmer und Veranstalter bereits einig, dass die Verlegung des Zuges auf den Vormittag angesichts der heißen Witterung die beste Idee in der Geschichte des Seehasenfestes war. Beim 72. Kinder- und Heimatfest in Friedrichshafen zog der 71. Festzug „mehr Menschen denn je“ an die Straßenränder.

Der 71. Festzug war es deswegen, weil der in den 60er-Jahren einmal wegen Regens ausfiel. Über dieses und andere Details informierte an der Ehrentribüne am Stadtbahnhof nun schon im 24. Jahr Eberhard Ortlieb die Zuschauer und Ehrengäste.

Extra aus Südafrika

Und unter denen befanden sich neben Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft auch Marlis Müller, die Tochter des „Vaters“ dieses Festes, Konstantin Schmäh, sowie Dieter Friebe, der nach 57 Jahren zu einem Seehasenfest extra aus Südafrika angereist ist. Er war der erste Tambourmajor des Seehasen-Fanfarenzuges.

Tränen in den Augen

Versorgt mit viel Wasser zogen über 4500 Schülerinnen und Schüler aller Häfler Schulen zusammen mit vielen Wagen und 20 Musikgruppen durch die Straßen, dass es so mancher Zuschauerin oder Zuschauer die Tränen in die Augen trieb. Es war sehr emotional, was da nach zwei Jahren Corona-Pause endlich wieder stattfinden konnte. Der Seehas und die Kinder und Jugendlichen wurden entsprechend gefeiert.

Mehr Zuschauer als sonst

Genaue Zuschauerzahlen liegen noch nicht vor, aber sowohl Polizei wie auch die Veranstalter sprechen von deutlich mehr Menschen, die den Weg zu diesem Festzug fanden.