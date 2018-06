Neun Podestplätze und drei Siege hat es für die elf Turner der Turnerschaft Friedrichshafen gegeben. In Wangen fand der dreiteilige Turnathlon des Turngau Oberschwaben statt. Mit einem Kür-Wettkampf ging die zweite Runde zu Ende. An sieben Geräten – Boden, Pauschenpferd, Ringe, Sprung, Barren, Minitrampolin und Reck – maßen sich 106 Turner aus neun Vereinen.

Ohne krankheitsbedingte Ausfälle war die Turnerschaft Friedrichshafen dieses Mal mit elf Turnern in den Altersklassen E7, E8, E9 sowie D10 am Start – und ähnlich wie am ersten Wettkampftag dominierten die Häfler das Podium souverän in drei der vier Klassen.

Ein Überraschungssieg gelang dem sechs Jahre jungen Samuel Graf in der Altersklasse E7 (acht Teilnehmer) mit 34,9 Punkten, dicht gefolgt von seinem Mannschaftskameraden Peter Tobias (34,4 Punkte). Zuverlässig und mit genau 50 Punkten erreichte Aurélien Mingstein in der Klasse E8 (elf Teilnehmer) wieder einmal den ersten Platz vor seinen Teamkollegen Simon Schwimmer (44,6 Punkte) und Elias Lucarelli (43,9 Punkte).

Ebenso erfolgreich präsentierten sich die Häfler Turner in der Altersklasse E9 (15 Teilnehmer). Wie bereits am ersten Wettkampftag nahmen auch sie das gesamte Podest für sich in Anspruch mit Levin Zemek (48,7 Punkte) auf Platz eins, gefolgt von Valentin Geisler (41,2 Punkte) und Maximilian Roizman (40 Punkte). Waldemar Merk auf Platz fünf rundete das tolle Ergebnis der Turnerschaft ab.

In der D-Jugend starteten am Nachmittag zwei weitere Turner aus Friedrichshafen sehr erfolgreich für die Turnerschaft: Julius Nolle verpasste das Siegerpodest mit 45 Punkten nur um 0,2 Punkte, während Maarten Haller mit 40,4 Punkten einen sehr guten vierten Platz in Wangen erreichte.