Toiletten verstopft und Tapete heruntergerissen: Vandalen wüten in der Sporthalle

Auf noch unbekannte Weise haben sich Unbekannte in der Zeit von Freitagnachmittag, 13.30 Uhr, bis Samstagabend, 18 Uhr, Zutritt zu einer Sporthalle in der Markdorfer Straße in Friedrichshafen verschafft, wo sie Sanitäranlagen des Gebäudes beschädigten. Der entstandene Sachschaden wird auf nahezu 300 Euro beziffert, so die Polizei,.

Die Unbekannten verstopften insgesamt vier Toiletten mit WC-Bürsten und Toilettenpapier und rissen einen Teil der Tapete herunter.