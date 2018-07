Tognum: Die Umworbenen sagen ja

Vorstand und der Aufsichtsrat der Tognum AG haben am Mittwoch bekanntgegeben, dass sie ihren Aktionären die Annahme des 26-Euro-Angebots von Daimler und Rolls Royce empfehlen. „Mit dem jetzt angepassten Angebot erhalten unsere Aktionäre eine attraktive Prämie von 41 Prozent auf den letzten unbeeinflussten Kurs der Tognum-Aktie. Damit ist die Transaktion auch für unsere Anteilseigner ausgesprochen wertschaffend“, begründete Tognum-Chef Volker Heuer die Zustimmung. Wie das Unternehmen mitteilte, haben sowohl Heuer als auch seine Vorstandskollegen sowie die Aufsichtsratsmitglieder erklärt, das Angebot für die von ihnen gehaltenen Aktien annehmen zu wollen. „Gemeinsam mit Daimler und Rolls-Royce schaffen wir einen weltweiten Technologieführer für Antriebssysteme und dezentrale Energieerzeugungssysteme. Wir stärken damit die hervorragende Marktposition der Tognum-Gruppe und verbessern deutlich unsere Zukunftsperspektive“, ist Volker Heuer überzeugt.

Der geplanten Übernahme dürfte damit wohl nichts mehr im Wege stehen. Während Daimler und Rolls Royce beim Preis also drauflegen, schraubt man bei einer anderen Größe zurück: der Annahmeschwelle des Angebots, sprich: dem Anspruch, 50 Prozent der Aktien plus eine einzusammeln. Inzwischen sind Daimler und Rolls Royce mit 30 Prozent zufrieden. Warum? „Das ist ein klares Signal, dass es uns um eine langfristige Zusammenarbeit mit Tognum geht und Daimler, Rolls-Royce und Tognum auf jeden Fall gemeinsam weiter machen werden“, lässt ein Daimler-Sprecher wissen. „Mit den Anpassungen des Preises und der Annahmeschwelle sind alle Voraussetzungen geschaffen, dass unser Angebot Erfolg haben wird.“

Kann man jetzt eigentlich noch von einer Übernahme sprechen oder von einer erhöhten Beteiligung? Der Unterschied, ob man wie bislang 28,4 oder 30 Prozent + x der Aktien an einem Unternehmen hält, mag manchem marginal erscheinen – ist es aber nicht. Denn, so betonen die Stuttgarter, „mit dem Überschreiten der Schwelle von 30 Prozent erreicht man nach deutschem Übernahmerecht die Kontrolle über ein Unternehmen. Mit 30 Prozent und mehr hat man in der Regel die Mehrheit in der Hauptversammlung sicher“. Genau aus diesem Grund könne man auch immer noch von einer Übernahme sprechen. „Von einem Verzicht auf den Führungsanspruch kann keine Rede sein“, erklärte der Daimler-Sprecher weiter. „Wir sind sehr zuversichtlich, dass Daimler und Rolls-Royce nach dem erfolgreichen Abschluss des Angebots die Mehrheit an Tognum halten werden.“

Von den ursprünglich angestrebten 50 Prozent haben sich die Bieter übrigens noch nicht endgültig verabschiedet. Zunächst einmal wolle man das Ende der Angebotsfrist abwarten. Auf Nachfrage zeigt man sich in Stuttgart zuversichtlich, „mit dem verbesserten Angebot auch die 50 Prozent erreichen zu können. Von 28,4 zu 50 Prozent ist es nicht weit, insbesondere nach der Ankündigung der Aufsichtsräte und Vorstände, ihre Aktien einzubringen“.

Die Aktionäre der Tognum AG haben nun bis zum 1. Juni Zeit, ihre Aktien anzudienen.