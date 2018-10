Tobias Pflüger hat 50 Gäste aus der Bodenseeregion

Auf Einladung des verteidigungspolitischen Sprechers der Linksfraktion im Bundestag, Tobias Pflüger, hat eine Gruppe von 50 Bürger aus der Bodenseeregion das politische Berlin besucht, wie das das Büro von Tobias Pflüger in einer Pressemitteilung meldet. Neben der obligatorischen Besichtigung des Parlaments im Reichstag (Gruppenfoto) gab es einen weiteren wichtigen Schwerpunkt der Reise: das Thema Friedenspolitik und aktuelle Auslandseinsätze der Bundeswehr, aber auch die einschneidenden Auswirkungen von Krieg und Militarismus in der jüngeren deutschen Geschichte, worüber auch mit einem Presseoffizier diskutiert wurde. Der Besuch der Ausstellung „Topographie des Terrors“ machte abschließend deutlich, wie schleichende undemokratische Entwicklungen in der staatlichen Verankerung des Faschismus in Deutschland ab 1933 mündeten. Und dies haben die Teilnehmer der Bildungsfahrt laut Pressemeldung mitgenommen: Nur wer sich rechtzeitig für Demokratie und Frieden einsetze, könne Diktatur und Krieg verhindern. Foto: Büro Pflüger