Tobias Mann kommt mit Kabarett „Mann gegen Mann“ nach Fischbach

Tobias Mann, seines Zeichens Satiriker und Musiker, stellt sich im neuen Kabarettprogramm „Mann gegen Mann“ seinem ultimativen Endgegner und – Überraschung – es ist Tobias Mann selbst. Die härtesten Diskussionen führt er mittlerweile nicht mehr im Internet, sondern in seinem tiefsten Inneren und dabei zeigt sich: Selbst bei Facebook und Twitter geht es gesitteter zu. Jedes Selbstgespräch eskaliert und mündet in wüsten Beschimpfungen und Hasskommentaren, ohne Chance darauf, dass der User gesperrt wird. Tobias Mann kommt mit seinem neuen Programm am Samstag, 5. November, um 20 Uhr in den Bahnhof Fischbach. Foto: Thomas Klose