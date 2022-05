Titeltraum von Friedrichshafens U16-Volleyballern platzt gegen Berlin

Die männliche U16 des VfB Friedrichshafen hat bei der deutschen Meisterschaft den siebten Rang erreicht. In Berlin verhinderten schwankende Leistungen der Mannschaft eine bessere Platzierung. Der Titeltraum platzte wie schon für die VfB-Profis gegen die Volleyballer aus der deutschen Hauptstadt. Im Viertelfinale setzte sich der spätere Sieger SCC Berlin, also die Jugendmannschaft der Berlin Recycling Volleys, im Tiebreak durch.

Gemessen an den um den Spielfeldrand gescharten Zuschauern und der Lautstärke der mitgereisten Häfler Fans war die Begegnung finalwürdig. Zunächst hatte der VfB-Anhang aber wenig Spaß: Der erste Satz ging deutlich an Berlin. Doch danach änderte sich das. Nun erwies sich Friedrichshafens U16 als ebenbürtiger Gegner und entschied den zweiten Satz für sich. Und die Häfler waren laut Mitteilung der Spielereltern des VfB sogar drauf und dran, den Tiebreak für sich zu entscheiden. „Im Endspurt zeigten sich aber Parallelen zum Spiel der Profis: Berlin blieb cool und zog letztlich aufgrund der konstanteren Leistung verdient ins Finale ein“, konstatierten die VfB-Spielereltern. „Und trotzdem dürfen die Jungs absolut stolz auf sich sein. Sie haben Berlin in diesem Spiel den einzigen Satz des gesamten Turniers abgenommen. Das hat sonst keine Mannschaft geschafft.“

16 Teams starten bei der deutschen Meisterschaft

Für Friedrichshafens Nachwuchstalente platzte somit der Titeltraum. Sie qualifizierten sich wie alle anderen 16 Teams aus ganz Deutschland in ihren Regionen für die deutsche Meisterschaft im Horst-Korber-Sportzentrum. Neben ihnen startete aus Baden-Württemberg auch der spätere Elfte TSV Schmiden. Da der Wettkampf zwei Jahre wegen Corona ausfiel, erwarteten alle Mannschaften dieses Ereignis mit großer Freude. Allerdings lief bei den Häflern anfangs wenig zusammen. Zum Auftakt der Gruppenphase gab es eine 0:2-Pleite gegen den TSV Unterhaching – es war die erste Saisonniederlage überhaupt. Die U16 des VfB fand gegen den Zweiten des Turniers nicht wirklich zur ihrer gewohnten Form und musste früh ums Weiterkommen zittern. Aber das Team von Trainer Timo Meßmer steigerte sich. Mit Siegen gegen den TV Biedenkopf (2:1) und den USC Braunschweig (2:0) erreichte Friedrichshafen den zweiten Gruppenplatz. Im Überkreuzspiel ging es dann gegen den Erfurter VC, und hier überzeugten die Volleyballer vom Bodensee vollends: Die Häfler spielten sich in einen regelrechten Rausch und entschieden die Partie mit einem deutlichen 2:0 für sich.

Im Viertelfinale gab es dann zwar eben einen Tag später am 1. Mai das knappe Aus gegen Berlin, dennoch schafften es die Häfler sich mit einem Lächeln aus Berlin zu verabschieden. Nach einem 0:2 gegen die TuS Kriftel siegte die U16 des VfB mit 2:0 gegen die L.E. Volleys und sicherte sich in den Platzierungsspielen der deutschen Meisterschaft wenigstens Platz sieben.