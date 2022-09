Titeltraum platzt im Halbfinale: Vincic und Stern schließen WM mit zwei Pleiten ab

Ohne Medaille werden Dejan Vincic und Ziga Stern in den kommenden Tagen am Bodensee eintreffen. Mit Slowenien erreichten die beiden Volleyballer des VfB Friedrichshafen bei der Weltmeisterschaft den vierten Platz.

0:3 gegen den späteren Weltmeister

Der Titeltraum platzte im Halbfinale gegen Italien. In Kattowitz unterlagen die Slowenen am Samstag gegen den späteren Weltmeister deutlich mit 0:3 (21:25, 22:25, 21:25). Und auch das Spiel um Platz drei ging an den Gegner. Die Partie am Sonntag, die ebenfalls in Kattowitz ausgetragen wurde, endete 3:1 (25:18, 25:18, 22:25, 25:18) für Brasilien. Sowohl Vincic als auch Stern sollen nach einer kleinen Pause in rund einer Woche in die Vorbereitung bei ihrem Club einsteigen.

Etwas früher wird Libero Nikola Pekovic zum Häfler Team stoßen. Er schied mit Serbien im Achtelfinale aus. Luciano Vicentin, der es mit Argentinien ins Viertelfinale schaffte, spielt mit seinem Land noch die Qualifikation zur Südamerika-Meisterschaft und wird deshalb erst Ende September in Friedrichshafen erwartet. Für den VfB startet die Saison am Sonntag, 16. Oktober, mit einem Auswärtsspiel beim Meister Berlin Recycling Volleys.