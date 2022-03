Titel Nummer drei: U16-Volleyballer des VfB Friedrichshafen gewinnen Regionalmeisterschaft

Nach Baden-Württemberg-Liga und württembergischer Meisterschaft haben sich die U16-Nachwuchsvolleyballer des VfB Friedrichshafen den dritten Titel der Saison gesichert. In Freiburg gewann das Team von Trainer Timo Meßmer die Regionalmeisterschaft. Dabei zeigte der immer noch ungeschlagene VfB in mehreren Spielen Nehmerqualitäten.

Laut VfB-Mitteilung glänzte die Meßmer-Mannschaft in Freiburg einmal mehr mit „Volleyball auf hohem Niveau“. Obwohl der eine oder andere Stammspieler ersetzt werden musste, verlief die Vorrunde ohne Probleme. Vor den Augen von Adrian Pfleghar, Trainer des Bundesstützpunktes in Friedrichshafen, erreichte der VfB nach zwei 2:0-Siegen gegen den TV Rottenburg und den SSC Karlsruhe in seiner Gruppe den ersten Platz. Im Duell gegen Rottenburg bewiesen die Häfler Nachwuchsvolleyballer große Moral. Mit einer starken Aufholjagd und sieben Punkten in Folge gewann der VfB trotz zwischenzeitlichem 11:19-Rückstand auch den zweiten Satz gegen den TVR.

Anschließend bildeten alle Erstplatzierten der Gruppen eine neue Gruppe. Gespielt wurde im Modus „Jeder gegen Jeden“, die Platzierung ergab sich aus dem Tabellenstand. Neben dem VfB qualifizierten sich auch die SG Heidelberg und der TSV Schmiden für das Finalturnier, dabei trafen die Häfler auf mehrere ihrer Landesverband-Kaderkollegen. Die Konkurrenz war „außerordentlich stark“, meinte Landestrainer Philipp Sigmund. Doch wieder behielt der VfB die Oberhand. Zunächst gewann Friedrichshafen das packende Duell gegen Heidelberg mit 2:0 Sätzen, bevor das extrem spannende Duell mit Schmiden anstand.

Grandiose Aufholjagd

Der erste Satz ging an den stark aufspielenden Gegner aus dem Großraum Stuttgart. Im zweiten Satz setzte sich dann Friedrichshafen durch, sodass die Entscheidung über den Sieger im Tiebreak fiel. Nach einer anfänglichen Führung für den VfB sah es anschließend nicht gut aus. Die Häfler waren gegen Schmiden mit 11:14 im Hintertreffen, und schienen das Spiel zu verlieren. Aber dann wehrten sie alle drei Matchbälle ab: Mit 18:16 errang Friedrichshafen die Regionalmeisterschaft.

Für den VfB und Schmiden geht es nun nach Berlin. Mit ihrer Platzierung bei der Regionalmeisterschaft gelang beiden Mannschaften die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft, die am 30. April und 1. Mai in der deutschen Hauptstadt stattfindet. Meßmer sah in Freiburg nicht alle seine Vorgaben erfüllt, ist aber davon überzeugt, dass der VfB auch in Berlin selbstbewusst auftreten kann. Dafür werde sich das Team abermals bestmöglich vorbereiten.