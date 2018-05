Titel-Hattrick für Ivan Sommer

Ivan Sommer von der Turnabteilung der TSG Ailingen ist zum dritten Mal in Folge Deutscher Meister im Kunstturnen. Bei den deutschen Seniorenmeisterschaften in Essen gewann er laut Pressemitteilung erneut in der Altersklasse M30.

Dieses Mal fand der Wettkampf in der Nähe seiner alten Heimat Düsseldorf statt. Sommer konnte auch auf die Unterstützung von Verwanden und früheren Weggefährten im Fanblock setzen.

Am Startgerät Pauschenpferd setzte Sommer mit der Tageshöchstwertung von 14,9 gleich den Grundstein für seinen Erfolg. Er entschied sich für die schwierige Variante seiner Kür – das hat sich ausgezahlt.

Danach zeigte der Ailinger eine konzentrierte und fehlerfreie Vorstellung an den restlichen Geräten. Hier merkte man deutlich, dass er sich in der abgelaufenen Landesligasaison mit der KTV Oberschwaben richtig in Form geturnt hatte.

Gelungener Schlusspunkt

Nach fünf Geräten hatte er bereits einen Vorsprung von vier Punkten erturnt und den Sieg so gut wie sicher, da es bei den Senioren eine Streichwertung gibt. Somit war der Boden nochmal ein Schaulaufen und mit der Tagesbestwertung ein gelungener Schlusspunkt.

Am Ende gewann Ivan Sommer souverän mit 70,6 Punkten. Sein ehemaliger Trainingspartner und aktiver 2. Bundesligaturner Andre Sauerborn wurde mit 65,95 Punkten Zweiter.

Für Sommer war es – nach 2016 – der dritte Meistertitel in Folge bei den 30-jährigen Männern. „Jetzt freue ich mich erst einmal auf den Urlaub und auf die trainingsfreie Zeit nach der langen Saison“, sagte der überglückliche Meister hinterher.