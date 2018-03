Auf ein erfolgreiches Wochenende blickt die Tischtennisabteilung im VfB Friedrichshafen zurück. Aus zwei Partien in der Tischtennis-Bezirksklasse Bodensee holten die Häfler vier Punkte, wie der Verein mitteilt.

Im Spiel gegen den SV Ettenkirch legte der VfB den ersten Grundstein mit dem Sieg aller drei Doppel. In der ersten Einzelrunde holten Ralf Eisele gegen Do, Holger Flock gegen Baumann und Matthias Braun gegen Stemmer die Punkte. Danach gewann Eisele auch sein zweites Einzel, Sebastian Ahner siegte gegen Do. Ettenkirch kämpfte sich nochmals heran, bevor Andreas Sponar in einem Fünf-Satz-Krimi gegen Stemmer den Sack zumachte und den 9:6-Sieg für den VfB einfuhr.

Auch im zweiten Spiel gegen SV Weißenau profitierten die Häfler von der Doppelstärke. Im weiteren Verlauf ließ der VfB nichts anbrennen und entschied das Spiel bei lediglich einer Niederlage mit 9:1 für sich.

Mit 15:19 Punkten in der Tabelle kommt der VfB somit dem Klassenerhalt einen großen Schritt näher.