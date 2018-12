Tischtennisspielen bis zum Umfallen

Ein 19-Jähriger ist am Dienstag in der Nähe des Ravensburger Bahnhofs in die Schussen gestürzt. Überlebt hat er vermutlich nur dank eines Retters, der den Vorfall zufällig mitbekam.

Es ist etwa 13 Uhr, als ein 58-jähriger Mitarbeiter der bfz gerade die Toilette aufsucht. Die Büroräume der Beruflichen Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft liegen über dem Restaurant Gleis 9 in der Escher-Wyss-Straße. Durch das gekippte Fenster hört er, dass sich draußen, auf der Rückseite des Gebäudes, jemand übergibt.