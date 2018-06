Tischtennisrelegation steigt am Samstag in Weiler

Die Relegationsspiele des Tischtennisbezirks Allgäu/Bodensee sind am Samstag, 30. April, in Weiler in der Schulturnhalle (Schulstraße 17). Hier treffen sich ab 10 Uhr morgens 17 Mannschaften des gesamten Tischtennisbezirkes Allgäu/Bodensee, um die letzten Auf- oder Abstiegsplätze der einzelnen Ligen auszuspielen. Aus Erfahrung werden laut Vorschau die teilnehmenden Teams mit allen Mitteln versuchen, diesen oft letzten Strohhalm gegen den Abstieg oder für den Aufstieg nutzen.

Die einzelnen Relegationsspiele um Auf- oder Abstieg:

Kreisklasse C Bodensee: SV Oberteuringen III - 2. Kreisklasse C Allgäu, SV Beuren. Verlierer des Spiels (1) gegen 2. Kreisklasse C Mitte, SG Aulendorf IV. Sieger des Spiels (1) gegen 2. Kreisklasse C Mitte SG Aulendorf IV; 3. Kreisklasse B (Bodensee): SV Oberteuringen II - 8. Kreisklasse A (Bodensee) TTC Tettnang III. 3. Kreisklasse B (Allgäu): TTF Kissleg III - 8. Kreisklasse A (Allgäu) SC Vogt II. 3. Kreisklasse A (Allgäu): SV Bergatreute III - 8. Kreisliga B (Allgäu) TSV Bodnegg I. 3. Kreisliga B (Allgäu): TSG Leutkirch III - 8. Kreisliga A (Allgäu) SG Scheidegg I. 2. Kreisliga A (Allgäu) TSV Neukirch I - 2. Kreisliga A (Bodensee): TSV Meckenbeuren I. Sieger des Spiels (8) gegen den 8. der Bezirksklasse, den TV Langenargen I.

