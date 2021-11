Tischtennis: VfB Friedrichshafen ehrt Jubilare

Bei seiner jährlichen Hauptversammlung hat die Tischtennisabteilung des VfB Friedrichshafen drei seiner Mitglieder für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt: mit 25 Jahren Sebastian Ahner, mit 50 Jahren Michael Topp und mit 70 Jahren Dieter Tritschler. Sicherlich werden sie sich auch über das letzte Ergebnis der ersten VfB-Mannschaft gefreut haben. In der Bezirksklasse Bodensee gewann Friedrichshafen gegen die SG Aulendorf III mit 9:2. Nach fünf Spielen stehen die Häfler im Tabellenmittelfeld.

Im Heimspiel gegen die SG Aulendorf II geriet der VfB zunächst in Rückstand. Holger Flock und Andreas Sponar verloren das Doppel gegen Berthold Landthaler und Gerhard Gußmann mit 2:3. Danach zeigte sich Friedrichshafen aber sehr überlegen. Nach drei 3:0-Siegen am Ende stand am Ende ein 9:2-Erfolg zu Buche.

Doppelt im Einsatz

Nächstes Wochenende ist der VfB zweimal im Einsatz: Freitag, 19 Uhr, steht das Heimspiel gegen Weingarten II an, Samstag, 18 Uhr, gastiert die Mannschaft beim SV Weissenau.