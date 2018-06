Tischtennis: Sportfreunde-Oberligateam startet

Die Sportfreunde Friedrichshafen starten am Sonntag in die neue Saison der Tischtennis-Oberliga. Das Frauenteam vom Bodensee hat um 14.30 Uhr die Mannschaft des TTV Burgstetten zu Gast. Für die Sportfreunde und Burgstetten ist es die erste Partie der neuen Spielzeit. Das Spiel findet in der Turnhalle der Pestalozzi.

Einen Platz im gesicherten Mittelfeld, so lautet das sportliche Ziel von Mayya Farladanska, Hannelore Stowasser, Martina Kichmanová, Karin Hoffmann und Bianca Brodbeck. Ein Sieg zum Auftakt wäre ein Schritt in diese Richtung. Am Sonntag wird Kirchmanová aus beruflichen Gründen nicht mitwirken. „Es wird eine enge Partie, weil Burgstetten eine gute Mannschaft hat. Ich lass mich überraschen“, sagt Mannschaftsführerin Karin Hoffmann. (to)