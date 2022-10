Tischtennis-Bezirksklasse: VfB Friedrichshafen zeigt gute Reaktion auf Klatsche

0:9 beim SV Ettenkirch: Die Tischtennismannschaft des VfB Friedrichshafen ist in ihrem zweiten Saisonspiel in der Bezirksklasse richtig unter die Räder gekommen. Positiv war nun die Reaktion auf diese deutliche Niederlage. Zu Hause gegen den SV Weissenau gab es am vergangenen Samstag den ersten Saisonsieg.

Im ersten Heimspiel der Saison hätte es mit dem Sieg aller drei Eingangsdoppel für den VfB nicht besser anlaufen können. Die Duos Ralf Eisele/Sebastian Ahner, Hermann Steinhauser/Holger Flock sowie Stefan Wulfhorst/Matthias Braun sorgten somit für eine beruhigende Führung. In den Einzeln sollte es erfolgreich weitergehen. Eisele, Flock, Wulfhorst und Braun erhöhten den Spielstand auf 7:2. Weissenau kämpfte sich durch eine starke Leistung ihres vorderen Paarkreuzes heran. Aber der Sieg des VfB geriet nicht mehr in Gefahr. In der Mitte holte Steinhauser gegen Uwe Benz noch einen hohen Rückstand im fünften Satz auf, bevor Wulfhorst ebenfalls erst im Entscheidungssatz den 9:5-Erfolg für den VfB besiegelte.

Im Tabellenmittelfeld

Mit 3:3 Punkten steht Friedrichshafen nun im Tabellenmittelfeld auf Rang vier. Neben der Niederlage in Ettenkirch und dem Sieg gegen Weissenau gab es zum Auftakt ein 8:8-Unentschieden bei der TG Bad Waldsee. Den Punkt sicherten Holger Flock und Andreas Sponar im Doppel. Gegen die Bad Waldseer Thomas Stützle und Matheos Grigoriadis ließen sie nichts anbrennen: Das Duell endete 3:0 für die Häfler und das Spiel ging somit 8:8 aus. Gut in Form war vor allem auch Sebastian Ahner, der sein Doppel mit Wolf-Dieter Baier gewann und auch in seinen beiden Einzeln gegen Stützle und David König erfolgreich war.

Bad Waldsee führt nach drei Spielen die Liga an. Einen Platz dahinter folgt der SV Ettenkirch, der noch als einziges Team verlustpunktfrei unterwegs ist und seine bisherigen beide Spiele siegreich gestaltete. Erst ein Spiel absolviert hat der Vorletzte Sportfreunde Friedrichshafen: Gegen Bad Waldsee gab es ein 7:9.