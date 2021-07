Tischtennis: Ailinger Marc Joos gewinnt die Mindeltal Open

Nach monatelanger Wettkampfpause dürfen nun wieder die ersten Turniere für Tischtennisspieler ausgetragen werden. Bei einem mischte nun Marc Joos von der TSG Ailingen mit. Er nahm am vergangenen Wochenende bei den traditionellen Mindeltal Open im bayerischen Thannhausen teil – und das sogar äußerst erfolgreich. Denn Joos trug den Sieg davon.

Mit seiner gezeigten Leistung überraschte der Ailinger Tischtennisspieler sich selbst. „Natürlich habe ich gehofft, dass es gut läuft, aber ich bin ohne allzu große Erwartungen in das Turnier gegangen und war nach dieser langen Wettkampfpause noch unsicher, was meine Spielstärke angeht“, erzählt Joos. „Umso glücklicher und stolz bin ich, dass es so gut lief und ich das Turnier sogar gewinnen konnte.“

Die Gegner von Marc Joos

Für Joos, der erst vor kurzem wieder das Training aufgenommen hat, ging es von Beginn an in die richtige Richtung. Zum Start schlug er Björn Reiß (TV 1862 Dillingen), hiermit fing eine positive Serie an. Weiter besiegte er Razvan Beltechi (SV Söcking 1943), Alexander Kischkat (TSV München-Ost), Anna Ledwoch (TSV Schwabhausen 1929), Dominik Keller (TV 1862 Dillingen) und Simon Stegmann vom Gastgeber TSG Thannhausen. Der Tischtennisspieler von der TSG Ailingen dominierte das Turnier, so musste er bei seinen sechs Siegen nur zwei Satzverluste hinnehmen. Folgerichtig gewann Joos somit die Mindeltal Open. Platz zwei ging an die erst 13-jährige Regionalliga- und Kaderstützpunktspielerin Ledwoch. Für Verbandsligaspieler Stegmann vom Gastgeber reichte es zum dritten Rang.

Schon am nächsten Samstag steht für Joos das nächste Event auf dem Programm. In Bad Wurzach wird das BaWü Race Finale 2020 nachgeholt. Hier treten die zwölf erfolgreichsten Spieler der TTBW Race Turnierserie aus dem vergangenen Jahr an sowie die vier Spieler, die an den meisten Turnieren der Serie teilgenommen habe. Auf der Setzliste befindet sich Joos auf Platz sechs, weshalb er sich wenig Siegchancen ausrechnet. Joos: „Ganz vorne mitzuspielen, dürfte schwierig werden. Aber mal sehen, was ich erreichen kann.“