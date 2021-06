Tipps für die Ausbildungs- und Studienplatzsuche

Hunderte von beruflichen Möglichkeiten und Wege stehen Schulabsolventen offen. Bei der Auswahl möchte das Veranstaltungsformat „Unternehmen im Gespräch“ Hilfestellung geben, wie der Service „Schulewirtschaft Ravensburg/Bodenseekreis“ mitteilt. Gemeinsam mit Ausbildern und Personalverantwortlichen erteilt der Service Auskunft über die aktuellen Berufe und deren Anforderungen. Von fachlichen, sozialen oder von Zukunftskompetenzen ist oft die Rede, die die jungen Bewerber mitzubringen hätten. Dazu zählen vor allem digitale Grundkompetenzen, Kommunikation, Kreativität, kritisches Denken, Selbstorganisation und -reflexion, so die Mitteilung weiter. In der heutigen Zeit würden diese Eigenschaften gerade bei Schüler bereits im Homeschooling abverlangt. Aber wie sieht dies im Ausbildungs- und Arbeitsalltag aus? Welche Kompetenzen werden dort gefordert? Unternehmen wie die Bundespolizei und der Lebensmittel-Disounter Lidl informieren über ihre Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten. In einem einstündigen Online-Format können sich Interessierte sowie deren Eltern über aktuelle Bewerbungsmöglichkeiten informieren.

Sowohl die duale Ausbildung und Studium als auch eine Ausbildung im öffentlichen Dienst eröffnen beste berufliche Chancen, schreibt „Schulewirtschaft“ weiter. Dabei würden sowohl dual wie auch akademisch ausgebildete Fachkräfte gesucht. Bei „Unternehmen im Gespräch“ werden Berufe wie Verkäuferin und Kauffrau im Einzelhandel als auch der Handelsfachwirt sowie die Ausbildung im Polizeidienst vorgestellt.