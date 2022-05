Tipps der Redaktion: Das sind die Top-Geschichten dieser Woche vom Bodensee

Drei Brände in Markdorf - Mutmaßlicher Brandstifter bereits in Untersuchungshaft

Fast zeitgleich brennt es in Markdorf in der Nacht auf den 22. Mai an drei Orten. Im Lilienweg brennt ein Schuppen nieder, zwei darin untergestellte Pferde verenden. Auch ein Bauwagen des Waldkindergartens wird durch ein Feuer zerstört, ebenso ein Anhänger, der in einer Scheune an der Möggenweilerstraße stand.

Der Verdacht der Brandstiftung drängt sich auf, bereits am nächsten Tag nimmt die Polizei wegen dringenden Tatverdachts einen 26-Jährigen fest.

Wie kommt Glyphosat ins Trinkwasser? Erhöhter Wert in Tettnanger Brunnen gibt Rätsel auf

Der Brunnen der Tannauer Wasserversorgung liegt in einem Schutzgebiet – dort ist Glyphosat grundsätzlich verboten. Dennoch ergab eine Messung einen deutlich erhöhten Wert. Die Suche nach der Ursache begann. Und die Nutzer des Brunnens mussten vorübergehend auf Flaschenwasser zum Trinken und Kochen umsteigen.

Flüssiger Strom: Wird der Antrieb der Zukunft in Lindau entwickelt?

Im ehemaligen Felix-Wankel-Institut im Zecher Wäsen wird wieder geforscht. Die Vorarlberger Obrist-Gruppe arbeitet an einem Antrieb der Zukunft.

Alles über grünes Methanol und wie Autofahren gegen den Klimawandel helfen könnte, lesen Sie HIER.

„Wetten, dass..?“ kommt zurück nach Friedrichshafen – Ist die legendäre Borat-Stadtwette zu toppen?

Das große Fernsehspektakel kehrt zurück an den Bodensee. Am Samstag, 19. November, soll es wieder "Wetten, dass...?" aus der Messe Friedrichshafen geben. Bei der Messe ist man hocherfreut. Und in der Bevölkerung dürfte die Ankündigung nostalgische Gedanken wach werden lassen.

Kamen dank der Wettshow über die Jahre doch eine ganze Menge hochkarätige Prominente an den See. Nicht weniger unvergessen: die Stadtwetten.

Darauf kommt es jetzt beim Ärztehaus für Meckenbeuren an

Gibt es am Bahnhofsplatz genug Raum für einen Busbahnhof, ein Parkhaus und ein Gesundheitszentrum? Meckenbeuren will ein Ärztehaus bauen. Noch ist allerdings vieles unklar. Nun gibt es Überlegungen, welche Praxen dort kommen könnten.

Krisensitzung im Zecher Bürgerforum, weil Bushaltestelle gestrichen wird

Einfach so hinnehmen, dass eine Haltestelle gestrichen wird, wollen die Zecher nicht. Sie sammeln Unterschriften, basteln Puppen und haben noch mehr vor. Vor allem wollen sie kämpfen.