Tipps der Redaktion: Das waren die Top-Themen in dieser Woche

Warum Walter Brummel die Klinik Tettnang verklagt

Der 58-Jährige erlebte den Corona-Ausbruch 2020 im Krankenhaus mit. Später kämpfte er an der Uniklinik Tübingen um sein Leben. Zwar arbeitet er wieder, aber sein Leben hat sich grundlegend verändert. Denn die Lunge bleibt angeschlagen, und er spürt auch weitere körperliche Erscheinungen.

Nach dem ersten Prozesstag gibt es jetzt ein Vergleichsangebot. HIER lesen Sie den ganzen Artikel.

560 Euro kalt für ein Zimmer: Werden Geflüchtete bei der Miete abgezockt?

Der Ehrenamtliche Konrad Möbus prangert fehlende Kontrollmechanismen an. Einige wenige nutzen das Sozialsystem aus und kassieren zu kräftig.

Die Stadt Tettnang und der Bodenseekreis sehen die Verantwortung allerdings nicht bei sich: Es handle sich um private Mietverhältnisse. Alle Details lesen Sie HIER.

Gemeinderat dreht dem Graf-Zeppelin-Haus den Gashahn zu

Gegen die Empfehlung der Stadtverwaltung beschließt der Gemeinderat, in der Energieversorgung des GZH künftig auf fossile Energieträger komplett zu verzichten. Die Abstimmung war denkbar knapp. HIER geht es zum Ergebnis.

So schwer ist es, am See eine Hebamme zu finden

Das bundesweite Problem ist schon lange nicht mehr neu. Manche Eltern richten sich sogar beim Kindermachen nach dem Urlaub ihrer Hebamme. HIER sprechen drei Hebammen vom Bodensee über die Situation.

Fischerkrieg und Flugzeugabstürze: Was der Wapo-Chef erlebt hat

Klaus Achtelstetter geht von Bord. Der Leiter der Lindauer Wasserschutzpolizei verabschiedet sich in den Ruhestand. Was er in den 33 Jahren auf dem See erlebt hat, lesen Sie HIER.

Klaus Achtelstetter läutet zum letzten Mal die Glocke. (Foto: Christian Flemming)

Erste Whats-App-Nachricht mit 82 Jahren verschickt: Warum diese Frauen im Handy-Club Ü70 sind

Die Fotos sind verschwunden, das Display bleibt schwarz und die Sprachnachricht der Freundin hört sich plötzlich an wie Micky Maus: Handys sind für ältere Menschen eine Herausforderung. Dabei ist es auch für sie wichtig, Kontakt zu halten. Welche Rolle dabei der Ü70-Handy-Club spielt, lesen Sie HIER.